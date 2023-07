Aktien Frankfurt: Dax stabil zum Start ins zweite Halbjahr

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Aufschwung ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in das zweite Halbjahr gestartet. Etwas Unterstützung bieten besser als erwartet ausgefallene chinesische Konjunkturdaten. Auf stärkere Impulse von der Wall Street muss die hiesige Börse am Montag aber wohl verzichten. Aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Dienstag dürften die Umsätze in den USA zum Wochenauftakt niedrig bleiben, da sich viele Marktteilnehmer in einem langen Wochenende befinden.

Der Dax notierte gegen Mittag 0,06 Prozent höher bei 16 157,59 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt und die abgelaufene Woche sowie den Monat Juni mit Gewinnen von zwei beziehungsweise gut drei Prozent abgeschlossen. Im ersten Halbjahr war das Börsenbarometer um beachtliche 16 Prozent hochgeklettert. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montag zuletzt um 0,02 Prozent auf 27 605,57 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand rund 0,3 Prozent höher.

Aus Branchensicht setzten Immobilienwerte ihren jüngsten Erholungskurs fort. Allerdings liegt der Sektor im bisherigen Jahresverlauf immer noch rund 10 Prozent im Minus. Am Montag stiegen Vonovia als bester Dax-Wert um 2,5 Prozent. LEG und TAG gehörten mit Kursaufschlägen von 3,2 und 2,9 Prozent zu den Top-Titeln im MDax. Und im SDax der kleinen Werte standen Grand City Properties und Aroundtown mit Anstiegen von 4,6 und 5,4 Prozent ganz oben.

Dagegen gehörten die Papiere von Symrise mit einem Kursrückgang von 1,8 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten. Goldman Sachs stufte die Titel des Aromen- und Duftstoffherstellers von "Buy" auf "Neutral" ab und senkte das Kursziel von 115 auf 97 Euro.

Die Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy profitierten mit plus 1,2 Prozent davon, dass für Patienten seit Samstag die Möglichkeit zum Einlösen elektronischer Rezepte mit der Krankenversichertenkarte besteht.

Die Aktien von Cewe stiegen um 3,1 Prozent. Die Baader Bank hatte die Papiere des Fotodienstleisters zum Kauf empfohlen. Analyst Volker Bosse begründete dies mit einem über den Erwartungen liegenden Umsatzwachstum im ersten Quartal und ermutigenden Indikationen für das zweite Jahresviertel./edh/men

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---