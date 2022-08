Aktien Frankfurt: Dax legt nach hoffnungsvollen US-Inflationsdaten deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aufatmen unter den Anlegern am deutschen Aktienmarkt und den internationalen Börsen: Die Inflation in den USA schwächte sich im Juli überraschend deutlich ab. Der Dax zog am Nachmittag um 1,02 Prozent auf 13 673,38 Punkte an, nachdem er am Vormittag noch richtungslos zwischen kleineren Gewinnen und Verlusten gependelt ist. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen...