Aktien Frankfurt: Dax bleibt auf seinem Weg in Richtung Jahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag dank positiver Vorgaben der US-Börsen über die Marke von 15 600 Punkten zurückgekehrt. Zur Mittagszeit stieg der deutsche Leitindex um 0,23 Prozent auf 15 614,30 Punkte. Sein Jahreshoch bei knapp unter 15 660 Zählern, das er vor rund einem Monat erreicht hatte, ist nicht mehr allzu fern. Der MDax der mittelgroßen Werte legte zum Wochenbeginn um 0,26 Prozent auf 28 994,06 Punkte zu.

"Der Dax lässt sich von der Wall Street mitziehen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners, zumal auch heute ein stabiler bis freundlicher Handelsstart in den USA erwartet wird. Spannend wird laut Altmann allerdings, ob sich auch über das bisherige Jahreshoch hinaus genügend Käufer finden werden. Außerdem versprühe der chinesische Volkskongress keine Zuversicht. "Das Wachstumsziel von 5 Prozent wird an den Börsen enttäuscht und als wenig ambitioniert wahrgenommen. Dieser Volkskongress hat das Potenzial, der seit November laufenden Rally zum Ende der Null-Covid-Politik ein jähes Ende zu setzen." Im Vorjahr war ein Wachstum von 5,5 Prozent angestrebt worden.

Spitzenwert im Dax waren die Anteile des Sportwagenbauers Porsche AG mit plus 2,8 Prozent. Die erst vor einer Woche für Linde in den Dax aufgenommenen Aktien der Commerzbank waren ebenfalls sehr gefragt und stiegen um 1,4 Prozent.

Die Anteilsscheine des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall , die in zwei Wochen ebenfalls Mitglied im Leitindex werden, gewannen 2,8 Prozent. Die Aktien des Rüstungsunternehmens Hensoldt , die vom SDax in den MDax aufsteigen werden, rückten um 2,7 Prozent nach oben. Am Freitagabend hatte die Deutsche Börse mehrere anstehende Änderungen in den Indizes bekannt gegeben und damit vorangegangene Erwartungen bestätigt.

Umstufungen bewegten ebenfalls: So sieht die französische Bank Exane BNP für die Aktie des Kunststoffherstellers Covestro kein weiteres Erholungspotenzial mehr und stufte sie von "Outperform" auf "Neutral" ab. Das sorgte für einen Kursrutsch von 2,7 Prozent, womit Covestro sich am Dax-Ende wiederfand.

Die HSBC und auch die Landesbank Baden-Württemberg dagegen sind inzwischen zuversichtlich gestimmt, was die Geschäfte der Lufthansa betrifft. Beide sprachen eine Kaufempfehlung für die Aktie der Fluggesellschaft aus. Zahlreiche andere Banken hoben ihr Kursziel an. An der MDax-Spitze gewann das Papier 4,0 Prozent.

Außerhalb der Dax-Familie ging es für die Aktien von SFC Energy um 6,0 Prozent nach oben. Der Hersteller von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen und sein Partner FC TecNrgy Pvt haben sich einen mehrere Millionen Euro schweren Auftrag des indischen Verteidigungsministeriums gesichert./ck/stk

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---