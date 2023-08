Aktien Frankfurt: Dax auf Erholungskurs - Positive Signale aus China stützen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag etwas von seinen zum Wochenschluss erlittenen Verlusten erholt. Der deutsche Leitindex legte nach einem durchwachsenen Handelsstart bis zum Mittag um 0,57 Prozent auf 15 921,82 Punkte zu, nachdem er am Freitag rund ein Prozent verloren hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Montag um 0,08 Prozent auf 28 061,53 Punkte...