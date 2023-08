Aktien Frankfurt Ausblick: Nvidia macht gute Stimmung vor Notenbank-Treffen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA sorgt der Tech-Riese Nvidia am Donnerstag für gute Stimmung an der Frankfurter Börse. Es bahnt sich der vierte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen an. Nach zuletzt drei schwachen Börsenwochen hätte der Leitindex Dax in dieser Woche inklusive der aktuellen vorbörslichen Indikation um eineinhalb Prozent zugelegt.

Eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag signalisierte der X-Dax den Dax gut ein halbes Prozent höher bei 15 811 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls mit Gewinnen erwartet.

Damit knüpfen die Aktienkurse an die guten Vorgaben aus New York an: Anleger hatten dort den Zahlen von Nvidia schon Vorschusslorbeeren gegeben. Die Resultate bestätigten dann nachbörslich den mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbundenen Boom. Der Chipkonzern übertraf die Erwartungen deutlich und festigte so seine Rolle als "Liebling der KI-Investoren". Laut dem Bernstein-Experten Stacy Rasgon bleibt die Aktie "der beste Weg, um das KI-Thema zu spielen".

Die Entscheidung darüber, ob die aufgehellte Börsenstimmung anhält, dürfte im weiteren Wochenverlauf im US-amerikanischen Jackson Hole fallen. Dort beginnt an diesem Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis werde ein Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, hieß es am Morgen von der Commerzbank. Anleger hoffen auf Hinweise, ob der künftige geldpolitische Kurs der Währungshüter noch weitere Zinserhöhungen bringen wird.

Im deutschen vorbörslichen Handel waren nach der Steilvorlage von Nvidia Tech-Aktien gefragt. Auf Tradegate legten die Papiere von Infineon und Aixtron zu.

Eine Empfehlung von Morgan Stanley für die Aktien von Symrise trieb die Papiere des Duft- und Aromastoffherstellers um rund drei Prozent nach oben.

Im MDax verteuerten sich die Anteile von CTS Eventim um gut drei Prozent. Der Ticketvermarkter wurde nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für 2023./bek/mis