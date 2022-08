Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinne vor Powell-Rede - Gute US-Vorgaben

Finanztrends Video zu DAX



FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs nochmals etwas Boden gut machen. Mit Rückenwind guter Vorgaben signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 0,32 Prozent auf 13 314 Punkte. Der Dax knüpft damit an die vergangenen beiden Handelstage an....