Aktien Frankfurt Ausblick: Gute Vorgaben aus USA bringen Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenbeginn sind auch am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Gewinne zu erwarten. Eine Steilvorlage lieferte die US-Technologiebörse Nasdaq, wo der Nasdaq 100 am Vortag deutlich zugelegt hatte - angetrieben von wieder anziehenden Halbleiterwerten und IT-Aktien.

So signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 755 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit ähnlichem Aufschlag erwartet.

Für Rückenwind sorgen optimistische Annahmen von Mitgliedern der US-Notenbank zur Inflationsentwicklung in den USA. Die Hoffnungen auf Zinssenkungen werden damit wieder größer.

Techwerte hierzulande profitierten von der starken Nasdaq-Vorlage vorbörslich jedoch nicht. Der Grund sind nachbörslich veröffentlichte Zahlen von Microchip, die schwach ausgefallen waren.

Umstufungen betreffen im Dax die Papiere des Chemiekonzerns BASF , die Bernstein Research auf "Underperform" abstufte. Auf Tradegate standen sie ein Prozent tiefer.

Goldman Sachs rät bei den Aktien von DWS , der Fondstochter der Deutschen Bank, um Kauf. Die Anteile gewannen auf Tradegate 1,8 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Zalando-Aktien könnten nach einer positiven Studie des Bankhauses Metzler einen Blick wert sein./ajx/mis