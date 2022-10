Aktien Frankfurt Ausblick: Erholungsrally pausiert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zweitägiger Erholungsrally dürfte der Dax am Mittwoch zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,4 Prozent auf 12 621 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ein etwas schwächerer Handelsauftakt ab. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen.

In der Vorwoche war der Dax mit 11 862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Von diesem Niveau aus konnte er sich jüngst um fast sieben Prozent erholen. "Wie nachhaltig diese Bewegung ist, wird sich noch zeigen müssen", erläuterten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Viel Negatives sei wohl eingepreist. Zudem seien deutsche Standardwerte inzwischen unterbewertet. Das schließe zwar neuerliche Kursverluste nicht aus, doch die Hoffnungen auf eine Bodenbildung stiegen.

Die wichtigsten US-Indizes waren am Vortag am Tageshoch aus dem Handel gegangen. Die Risikofreude der Anleger wird angesichts der zuletzt schwachen US-Konjunkturdaten genährt durch die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank. Im Fokus steht nun der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen Carl Zeiss Meditec nach einer Hochstufung von "Hold" auf "Buy" durch die Berenberg Bank mehr als zweieinhalb Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss. Die Aktie des Medizintechnik-Herstellers sei qualitativ hochwertig mit starken mittelfristigen Perspektiven und überverkauft, hieß es.

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke erreichte im dritten Quartal im Tagesgeschäft wohl erstmals in diesem Jahr die Gewinnschwelle. Den Umsatz konnte die Online-Apotheke unter anderem dank Neukunden um ein Fünftel steigern. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Auf Tradegate schnellten die Papiere im vorbörslichen Handel um gut zwölf Prozent nach oben zum Xetra-Schluss.

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms bescherte den Aktien des jüngst aus dem Nebenwerteindex SDax abgestiegenen Büroausstattungshändlers Takkt ein Kursplus von mehr als zwei Prozent auf Tradegate zum Xetra-Schluss./ajx/men