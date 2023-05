Aktien Frankfurt Ausblick: Dax winkt 16000er-Marke nach Schuldenstreit-Ende

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank des wohl beigelegten Streits um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA dürfte der deutsche Aktienmarkt mit frischem Elan in die neue Börsenwoche starten. Aufgrund der Feiertage in einigen europäischen Ländern sowie in den USA ist am Pfingstmontag jedoch mit einem extrem ruhigen Handel zu rechnen.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 013 Punkte. Am Freitag hatte der Dax im Schlepptau der starken US-Börsen um 1,2 Prozent zugelegt und damit seinen Wochenverlust auf 1,8 Prozent verringert. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montag mit einem Anstieg von rund 0,2 Prozent erwartet.

Ein Zahlungsausfall der USA ist wohl in letzter Minute vermieden worden. US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, hatten am Samstag erklärt, sie hätten eine vorläufige Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze für eine Zahlungsfähigkeit bis 2025 erreicht. Das Vorhaben muss noch vom Kongress abgesegnet werden. Ohne Anhebung hätte laut dem US-Finanzministerium Anfang Juni ein Zahlungsausfall mit vermutlich weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft gedroht.

In der Hoffnung auf diese Einigung hatte sich der Dax bereits am Freitag zeitweise wieder auf 16 008 Punkte erholt. Die Vorwoche blieb mit einem Minus von 1,8 Prozent letztlich aber schwach. Charttechnisch gibt es im Dax zunächst zwei Orientierungsmarken mit 16 000 Punkten und der Oberkante einer Kurslücke bei 16 143 Punkten. Darüber thront bei 16 331 Punkten das jüngste Rekordhoch.

Aus Unternehmenssicht sind neue Nachrichten feiertagsbedingt sehr rar gesät. Insofern dürften die Aktien von Borussia Dortmund nach der unerwartet vergeigten Deutschen Meisterschaft des Bundesligisten im Mittelpunkt des Interesses stehen. Im vorbörslichen Geschäft brachen die Papiere des BVB auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Freitagsschluss um mehr als 31 Prozent ein und fielen auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat.

Die Aktien von Talanx stiegen auf Tradegate um 0,8 Prozent. Der Versicherungskonzern übernimmt für umgerechnet rund 1,38 Milliarden Euro das Lateinamerika-Geschäft vom US-Versicherer Liberty Mutual Insurance. Der Kauf umfasst demnach das Privatkundengeschäft von Liberty in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador und weist ein Bruttoprämienvolumen von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro auf. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein./edh/zb