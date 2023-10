Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wenig bewegt erwartet - Nahost im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird nach seinem schwachen Wochenausklang am Montag kaum verändert erwartet. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 195 Punkte. Beim Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein knappes Plus ab.

Von den asiatischen Handelsplätzen kam am Morgen kein Rückenwind für die hiesigen Börsen. Auch in China ging es trotz einer kräftigen Geldspritze der dortigen Notenbank und verschärfter Bestimmungen für Leerverkäufe von Aktien mit den Kursen bergab. Dazu könnte sich der aktuelle Nahost-Konflikt mit der anstehenden israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen massiv ausweiten.

Die Stimmung an den Kapitalmärkten leide unter den aktuellen geopolitischen Entwicklungen in Israel und dem Gazastreifen, den hohen Zinsen und den durchwachsenen Wachstumsaussichten, schreiben die Experten der Schweizer Privatbank Julius Bär. Gleichzeitig scheine die aktuelle Konjunkturlage aber besser zu sein als die Stimmung.

Kursbewegende deutsche Unternehmensnachrichten waren am Montag zunächst dünn gesät. Pharmatitel könnten unter Druck geraten, nachdem der US-Riese Pfizer sein Umsatzziel für das Jahr deutlich gesenkt hatte. Als Grund nannte das Unternehmen die weggebrochene Nachfrage nach Covid-Medikamenten. Nach der Gewinnwarnung des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius am Freitag sei das der nächste Stimmungsdämpfer für die Branche, kommentierte ein Händler.

Der Stahlkonzern Salzgitter <DE0006202005 > könnte indes von einer Hochstufung durch die US-Bank JPMorgan profitieren. Diese rät nun zu einer neutralen Gewichtung der Aktien und hob das Kursziel deutlich an - von bisher 17,60 auf 27,60 Euro, womit sie nun über dem jüngsten Schlusskurs von 23,68 Euro liegt./gl/tih