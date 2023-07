Aktien Frankfurt Ausblick: Dax startet mit leichtem Plus in zweite Jahreshälfte

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zum Beginn des zweiten Halbjahres gebremst fortsetzen. Positive Impulse sieht Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners in neuen Konjunkturdaten aus China. Dort sank der Caixin Einkaufsmanagerindex für kleine und mittlere Produktionsbetriebe zwar zum Vormonat, hielt sich aber oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. "Damit zeichnet der Einkaufsmanagerindex ein solides Bild von der wirtschaftlichen Lage im Reich der Mitte", so Altmann.

Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 16 171 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16 427 Punkten wieder in den Fokus nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent erwartet.

Die Wall Street hatte am Freitag den starken Trend aus Europa aufgenommen und nach dem dortigen Handelsende noch weiter zugelegt. Der marktbreite S&P 500 erreichte einen Höchststand seit April 2022. Der Dow Jones Industrial stieß immerhin bis fast an sein Jahreshoch vor. Am Montagmorgen bestätigten die asiatischen Börsen die Kauflaune der Anleger.

Auf stärkere Impulse von der Wallstreet muss die deutsche Börse zum Wochenauftakt wohl verzichten. Aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Dienstag dürften die Umsätze in den USA am Montag niedrig bleiben, da sich viele Marktteilnehmer in einem langen Wochenende befinden.

Aus Unternehmenssicht dürfte es am Montag vorbörslich recht ruhig zugehen. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Redcare Pharmacy , nachdem seit Samstag für Patienten eine neue Möglichkeit zum Einlösen elektronischer Rezepte besteht. Versicherte müssen dafür die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät in der Apotheke einstecken, eine Geheimzahl wird nicht benötigt. Bis Ende Juli sollen laut Bundesgesundheitsministerium voraussichtlich 80 Prozent der Apotheken diesen neuen Weg per Karte anbieten.

Für Aufmerksamkeit sorgen könnte auch die Nachricht, dass ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets die öffentlich-rechtlichen Häuser für eine Zusammenarbeit im Mediathek-Bereich erneut umwirbt. Dem privaten TV-Konzern schwebt vor, dass die Mediatheken von ARD und ZDF auf der eigenen Streaming-Plattform Joyn des TV-Konzerns verfügbar sein könnten - bislang kann man dort das Live-Programm von öffentlich-rechtlichen und das von privaten Sendern sehen.

Die Aktien von Cewe stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,4 Prozent. Die Baader Bank hatte die Papiere des Fotodienstleisters von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 116 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse begründete die Kaufempfehlung unter anderem mit einem über den Erwartungen liegenden Umsatzwachstum von Cewe im ersten Quartal und mit ermutigenden Indikationen für das zweite Quartal./edh/stk