Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil über 16000 Punkten - BASF unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Anstieg des Dax über 16 000 Punkte zur Wochenmitte dürfte der Index diese runde Marke am Donnerstag verteidigen. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Auftakt des Haupthandels den Index mit 16 020 Zählern quasi unbewegt. Am Vortag hatte der Dax mit dem Rückenwind vorteilhafter Inflationszahlen aus den USA schwungvoll den vierten Gewinntag in Folge eingetütet.

Vom mehrmonatigen Tief am Freitag bei 15 456 Punkten hat der Dax mittlerweile schon wieder fast vier Prozent an Boden gut gemacht. Die technische Lage hat sich damit Analysten zufolge deutlich verbessert: "Jenseits von 16 000 Punkten rücken nun die markanten Hochs bei 16 209 und 16 331 wieder ins Bewusstsein der Marktteilnehmer", schrieb beispielsweise die Landesbank Helaba.

Wasser in den Wein goss am Vorabend BASF mit einer Gewinnwarnung für dieses Jahr. Damit habe man zwar gerechnet, sagte ein Händler, nicht jedoch in diesem Ausmaß. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der BASF-Kurs am Morgen um vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Vortag.

Unter den Nebenwerten gewannen Fielmann vorbörslich ein Prozent. Der Hamburger Augenoptiker bekräftigte seine optimistischen Prognosen für das laufende Jahr und lieferte Eckdaten zum ersten Halbjahr.

Die Papiere von SMA Solar büßten auf Tradegate 2,6 Prozent ein. Die US-Bank Jefferies hat die Kaufempfehlung für die Aktien aufgegeben und dies mit einer zu erwartenden Abschwächung der Auftragslage begründet./bek/men