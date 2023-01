Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein stabiler Start ab. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Sitzungsauftakt signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Mini-Plus von 0,04 Prozent auf 15 140 Punkte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenanstieg von rund 0,7 Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag rund 0,1 Prozent höher erwartet.

Im US-Handel zeigten am Vorabend vor allem Technologiewerte der Nasdaq Stärke. Angetrieben habe vor allem ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, hieß es bei der Credit Suisse. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es wieder über die Marke von 12 000 Punkten.

Nach US-Handelsschluss schockte jedoch der Halbleiterkonzern Intel die Anleger mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal. Die Aktie rauschte daraufhin im nachbörslichen Handel zeitweise prozentual zweistellig nach unten. "Dieses Spannungsfeld aus den USA macht es Anlegerinnen und Anlegern hierzulande nicht leicht, sich zu orientieren", kommentierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Die enttäuschenden Intel-Zahlen könnten am Freitag auch die deutschen Chip-Werte in Mitleidenschaft ziehen. Die Aktien von Infineon und Aixtron fielen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,8 beziehungsweise 0,2 Prozent.

Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet gab zudem Details zum Börsengang seiner Hosting-Tochter Ionos bekannt./edh/mis