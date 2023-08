Aktien Frankfurt Ausblick: Dax setzt Erholung wohl fort

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Frankfurter Börse dürften die Kurse am Dienstag noch etwas weiter steigen. Beobachter verweisen auf ein international gutes Umfeld. An den Handelsplätzen in China ging es nach den jüngsten staatlichen Stützungsmaßnahmen für die Aktienmärkte am Dienstag weiter aufwärts. Zudem geben die Renditen an den Anleihemärkten erneut leicht nach.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den Dax rund 0,4 Prozent höher auf 15 861 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls höher prognostiziert.

Auch die Gespräche zwischen den USA und China sind wichtig für Anleger. US-Handelsministerin Gina Raimondo ist bis Mittwoch in China. Sie einigte sich bereits mit dem chinesischen Ressortchef Wang Wentao im Streit um Handelsfragen auf die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe. Anleger könnten dies als Anzeichen einer Entspannung werten, hieß es am Markt.

Bei den Einzelwerten dürften derweil Analystenkommentare für Bewegung sorgen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fielen die Aktien von Cancom und Compugroup um 3 beziehungsweise 2 Prozent. Die US-Bank Jefferies strich für beide IT-Werte die Kaufempfehlungen. Papiere des Solar- und Windkraftparkbetreibers Encavis stiegen dagegen um 3 Prozent, hier hatte Jefferies zum Kauf geraten.

Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City Properties trieb die Aktien der Immobiliengruppe auf Tradegate um 4,5 Prozent nach oben./bek/mis