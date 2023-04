Aktien Frankfurt Ausblick: Dax scheut vor 16 000-Punkte-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem weiteren Hoch des Dax seit Anfang 2022 am Vortag dürfte dieser zur Wochenmitte zunächst in etwa auf der Stelle treten. Der X-Dax signalisierte für den Dax am Mittwoch knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel ein kleines Minus auf 15 860 Zähler. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt im Blick, könnte sich aber als ein zäher Widerstand erweisen.

Diese Marke sowie das Rekordhoch bei 16 290 Punkten vom November 2021 zögen die Anleger in ihren Bann, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gewinnmitnahmen blieben bislang überschaubar. Die Sorge, ein neues Rekordhoch zu verpassen, sei derzeit größer als die Angst vor einem Rücksetzer.

Ob Quartalszahlen die Börsen weiter antreiben, bleibt indes abzuwarten. In den USA sorgte der Streaming-Konzern Netflix am Vorabend für eine Enttäuschung. Das Wachstum der Nutzerzahlen blieb hinter den Erwartungen zurück.

Halbleiteraktien könnten von einer optimistischen Umsatzprognose von ASML für das zweite Quartal profitieren. ASML stellt Fertigungsanlagen für die Chip-Produzenten her und gilt somit als Trendsetter für die Branche. Auf Tradegate traten Infineon und Aixtron am Morgen jedoch auf der Stelle.

Eine laut Händlern überraschende Kapitalerhöhung von Gerresheimer belastete den Kurs vorbörslich. Die Papiere des Herstellers spezieller Verpackungen verloren auf Tradegate 3,7 Prozent. Das Unternehmen will die frischen Mittel in Wachstum investieren./bek/mis