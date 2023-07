Aktien Frankfurt Ausblick: Dax knüpft an freundlichen Wochenauftakt an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Dienstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zaghaft aufwärts gehen. Knapp eine Stunde vor dem Beginn des Haupthandels signalisierte der X-Dax den Leitindex Dax 0,4 Prozent fester bei 15 735 Punkten. Die Vorgaben aus dem späten Handel an der Wall Street am Vortag sind ebenso freundlich wie die von den asiatischen Börsen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls etwas fester starten.

"Die Vorgaben aus Asien und den USA sind überwiegend freundlich, was

einen positiven Handelsauftakt ermöglichen sollte", hieß es am Morgen von der Landesbank Helaba. Anleger gehen damit nach einem schwachen Start in den Monat Juli wieder etwas zuversichtlicher an Aktien heran. Am Tag vor den US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte mit Spannung erwartet werden, stehen die finalen deutschen Verbraucherpreise für Juni und der ZEW-Index auf der Agenda.

Gute Nachrichten gibt es von Daimler Trucks. Der Hersteller von Nutzfahrzeugen ist nach dem bisherigen "starken" Jahresverlauf optimistischer für Absatz, Umsatz und Gewinn in diesem Jahr. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs um fast vier Prozent.

Die Papiere der Deutschen Bank fielen dagegen auf Tradegate um knapp ein Prozent, nachdem die französische Bank Societe Generale sie von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt hatte.

Evotec -Aktien gewannen vorbörslich zweieinhalb Prozent. Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe ist eine Kooperation mit dem Pharmariesen Bristol Myers Squibb eingegangen.

Die Berenberg Bank strich derweil die Kaufempfehlungen für die Aktien der drei Nebenwerte Cancom , Dic Asset und New Work . Die Kurse neigten vorbörslich zur Schwäche. Die Anteile von GFT Technologies gewannen dagegen fast fünf Prozent, für sie hatte die Berenberg Bank eine neue Kaufempfehlung ausgesprochen./bek/ngu