Aktien Frankfurt Ausblick: Dax erhält von US-Inflationsdaten weiter Auftrieb

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen nachhaltig abnehmenden Inflationsdruck in den USA dürfte am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt positiv nachwirken. Ansonsten steht aus Unternehmenssicht der letzte "heiße Tag" der Berichtssaison mit vielen Quartalszahlen von Unternehmen aus der Dax-Familie im Fokus. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte...