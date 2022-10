Aktien Frankfurt Ausblick: Dax zu Wochenschluss vor klaren Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer bislang guten Woche zeichnen sich im Dax deutliche Verluste ab. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex bewegte sich am Freitag eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 1,1 Prozent tiefer bei 12 622 Punkten. Der EuroStoxx wird ähnlich schwach erwartet. Sein Wochenhoch hatte der Dax am Dienstag bei 12 931 Punkten erreicht. Das Wochenplus von zeitweise rund 4 Prozent schmolz seither auf zuletzt 2,7 Prozent zusammen. In den USA stockt die Erholung ebenfalls seit Dienstag. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht weiter steigende Zinsen ungebrochen als "große Sorge der Aktienanleger".

"Die Unruhe werden wir wohl auch zum Wochenschluss nicht los. Nach den kleinen Hoffnungszeichen zu Beginn der Woche ist der Markt wieder in seinem derzeit leider normalen Fahrwasser angekommen", schrieb am Morgen das Bankhaus Metzler. "Da die Konjunkturagenda heute beiderseits des Atlantiks so gut wie leer ist, können sich die Anleger einmal mehr reflektieren und bereits über die Ausrichtung für die neue Handelswoche nachdenken." Neben der Berichtssaison wartet dann am Donnerstag der nächste Zinsentscheid der EZB als großes Highlight.

An diesem Freitag sind auch Schwankungen wegen des kleinen Verfalltags möglich. "Es ist außergewöhnlich, dass der Oktober-Verfall für so viel Aufsehen sorgt und für so viel Marktbewegung sorgen kann", sagte Altmann. "Normalerweise ist das den Quartalsterminen vorbehalten." Große Positionen, die nahe am Marktniveau liegen und entsprechend für Bewegung sorgen könnten, liegen dem Experten zufolge bei 12 650 und 12500 Punkten.

Negatives zur Dax-Entwicklung dürfte zu Wochenschluss die Adidas-Aktie wegen einer erneut gekappten Prognose beitragen. Wegen teils hausgemachter Probleme in China, einer schleppenden Nachfrage in vielen Ländern und steigender Kosten senkte der Sportartikelkonzern seine Ziele für 2022 bereits zum dritten Mal. Die Papiere sackten daraufhin auf Tradegate um 6,5 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs und steuern damit auf ein Mehrjahrestief zu. In den zehn Jahren der Beobachtung des Sportartikelsektors sei die Stimmung nie so negativ gewesen, sagte die JPMorgan-Expertin Chiara Battistini.

Besser ergeht es wohl der Aktie von PNE Wind, die vor dem offiziellen Xetra-Handel um 5,8 Prozent hochspringt. Der von Morgan Stanley kontrollierte Hauptaktionär Photon Management beabsichtigt, ergebnisoffene Vorgespräche mit potenziellen Interessenten zu führen. Bei Anlegern sorgt dies für Kursfantasie: Sollte die gesamte Beteiligung an einen Erwerber veräußert werden, wäre damit wohl die Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots oder eines Pflichtangebots verbunden./tih/zb