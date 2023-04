Aktien Frankfurt Ausblick: Auf hohem Niveau kaum vor und kaum zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax scheint auch am Donnerstag weiter der runden Marke von 16 000 Punkten festzuhängen. Seit Wochenanfang bewegt sich der Leitindex unterhalb dieser Hürde, hatte dabei aber neue Höchstkurse seit Anfang 2022 erreicht. "Nach der Serie an Hochs ist der Schwung etwas abhanden gekommen", konstatiert Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Impulse von den Quartalsbilanzen der Unternehmen reichten nicht aus, den Dax weiter nach oben zu tragen.

Der X-Dax signalisierte am Donnerstagmorgen knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel den Dax nahezu unverändert mit 15 892 Zählern. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt damit aber in Reichweite. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum bewegt erwartet. Am Nachmittag dürften Konjunkturdaten aus den USA in den Hintergrund treten angesichts der dort anstehenden Quartalsberichte. Am Vorabend enttäuschte der Elektroautobauer Tesla mit einer gesunkenen Profitabilität.

Die Quartalszahlen des Dax-Konzerns Sartorius dürften die Stimmung der Anleger nicht aufhellen. Der Laborspezialist ist Händlern zufolge zum Jahresauftakt in allen Belangen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verloren die Aktien denn auch fünf Prozent.

Unter den Nebenwerten im MDax stiegen Sixt um 1,7 Prozent. Die Bank Berenberg erhöhte das Kursziel für die Stammaktien des Autovermieters auf 147 Euro, das bedeutet mehr als 30 Prozent Aufwärtspotenzial./bek/mis