Aktien im Fokus: Vonovia - Gefahr einer Enteignung in Berlin?!

Geschätzte Leser,

die Immobilienwirtschaft hat ein schwieriges erstes Halbjahr hinter sich gebracht. Verluste sind in der ganzen Branche zu verzeichnen. So auch die Vonovia-Aktie, die einen Kursrückgang von 21 Prozent hinnehmen musste. Nachdem LEG Immobilien seine Jahresprognose erhöhte, gab es einen Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels. Doch dieser wird durch eine anhaltende Diskussion überschattet: Die Enteignung von Wohnungen in Berlin nach einem Volksentscheid im Jahr 2021, den die Mehrheit der Berliner befürwortete. Jedoch kann und will die Stadt nicht den aktuellen Marktpreis von ca. 27 Milliarden Euro bezahlen und nun könnte sogar der Fall eintreten, dass diese Wohnungen deutlich unter dem Marktwert verkauft werden müssen.

Für Vonovia ist dies keine gute Nachricht – mehr dazu später.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen...