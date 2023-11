Aktien Europa Schluss: Überwiegend Gewinne - London schwächelt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach den jüngsten Verlusten am Mittwoch überwiegend wieder den Weg nach oben gefunden. Allerdings blieben die Kursaufschläge überschaubar - auch weil die Freude über einen freundlichen Start der US-Märkte am Nachmittag nur von kurzer Dauer war. In London hingegen sorgte die Schwäche der schwer gewichteten Öl- und Rohstoffwerte für ein Minus.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,52 Prozent fester mit 4370,53 Punkten aus dem Handel. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,24 Prozent auf 7267,64 Zähler hoch. Dagegen sank der britische FTSE 100 um 0,43 Prozent auf 7423,46 Punkte./gl/he