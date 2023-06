Aktien Europa Schluss: Starkes erstes Halbjahr endet mit klaren Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Freitag dank erfreulicher Inflationsdaten ihre Gewinnserie fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 schloss 1,02 Prozent höher bei 4399,09 Punkten. Im Handelsverlauf war er wie schon mehrfach in den vergangenen Monaten an der Widerstandszone im Bereich um 4410 Punkte gescheitert. Mit 4415 Punkten knapp darüber liegt das Zwischenhoch aus dem November 2021. Sollte der Eurozonen-Leitindex dieses überwinden, winkt ihm eine Rückkehr auf das Kursniveau von Ende 2007, vor dem Ausbruch der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise.

Doch auch so hatten die Anleger am Freitag keinen Grund zur Klage: Auf Wochen- und auf Monatssicht legte der EuroStoxx 50 um etwas weniger als drei Prozent zu. Die Bilanz für das erste Halbjahr fällt mit knapp 16 Prozent Plus noch deutlich stärker aus.

Der französische Cac 40 verabschiedete sich mit einem Tagesgewinn von 1,19 Prozent auf 7400,06 Punkte aus dem Handel, während der vortags schwächelnde britische FTSE 100 um 0,80 Prozent auf 7531,53 Punkte zulegte./gl/he