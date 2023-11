Aktien Europa Schluss: Starke Börsenwoche endet mit weiteren Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der Woche hat die Perspektive nicht weiter steigender Zinsen die europäischen Börsen noch einmal angetrieben. Der EuroStoxx 50 stieg am Freitag um 0,89 Prozent auf 4340,77 Zähler und erreichte den höchsten Stand seit Mitte August. Auf Wochensicht steht für den Leitindex der Aktienschwergewichte aus der Eurozone ein Plus von 3,4 Prozent zu Buche.

Am US-Anleihenmarkt fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Ähnlich ist das Bild am Euro-Bondmarkt. Anleger schrauben also ihre Zinserwartungen zurück. Das trieb den französischen Cac 40 am Freitag um 0,91 Prozent auf 7233,91 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 legte mit 1,26 Prozent auf 7504,25 Punkte zu./bek/he