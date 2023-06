Aktien Europa Schluss: Schwerfällig zum Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich zum Wochenauftakt nur wenig bewegt und letztlich keine klare Richtung eingeschlagen. Anhaltende Sorgen über die künftige Zinsentwicklung und die Konjunkturaussichten hätten für Zurückhaltung unter den Anlegern gesorgt, hieß es. Enttäuschende Stimmungsdaten deutscher Unternehmen gaben den Bedenken neue Nahrung. Zudem müssten die Märkte die jüngsten Ereignisse in Russland verdauen, schrieben die Experten der niederländischen Bank ING.

Der EuroStoxx 50 schloss am Montag mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 4280,57 Punkten. Am Freitag hatte sich der Eurozonen-Leitindex mit dem höchsten Wochenminus seit Mitte März aus dem Handel verabschiedet. Der französische Cac 40 stieg am Montag um 0,29 Prozent auf 7184,35 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,11 Prozent auf 7453,58 Punkte sank./edh/he