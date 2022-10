Aktien Europa Schluss: Rekord-Inflation hält die Börsen kaum auf - Starker Monat

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag einen außergewöhnlich starken Oktober mit leichten Kursgewinnen abgeschlossen. Der Eurozonen-Leitindex verzeichnete ein Plus von 0,13 Prozent auf 3617,44 Punkte. Der Monatsgewinn beläuft sich auf neun Prozent. Eine Rekord-Inflation in der Eurozone brachte die Märkte zum Wochenauftakt nicht aus dem Tritt. Nun aber dürfte die Luft allmählich dünner werden, warnen Marktexperten.

Im Oktober stieg die Teuerung gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,7 Prozent und somit mehr als von Volkswirten erwartet. "Die Inflationsdynamik erschreckt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Inflation ist mittlerweile ein gewaltiger Tanker, dessen Bugwelle das Wirtschaftswachstum beiseite schieben wird."

Der französische Cac 40 gab am Montag um 0,10 Prozent auf 6266,77 Punkte nach. Der britische FTSE 100 gewann 0,66 Prozent auf 7094,53 Zähler./ajx/he