Aktien Europa Schluss: Im Plus mit wieder anziehenden US-Börsen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Mittwoch an den europäischen Börsen im Verlauf mutiger geworden. Mit Rückenwind von den New Yorker Börsen gewann der EuroStoxx 50 0,46 Prozent auf 4915,49 Punkte. Mit 4920 Zählern erreichte der Eurozonen-Leitindex zwischenzeitlich ein erneutes Hoch seit dem Jahr 2000. Der Kurs näherte sich weiter der 5000-Punkte-Marke.

Auf Länderebene schaffte es der Cac 40 mit 0,28 Prozent ins Plus auf 7954,74 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann 0,43 Prozent auf 7679,31 Punkte.

Ein Tag vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank wurden die Anleger wieder etwas risikobereiter. Der Chef der US-Notenbank Fed Jerome Powell besänftigte die Wall Street mit der Aussage, dass die Geldpolitik im Laufe des Jahres gelockert werden dürfte. Es wurde allerdings auch klar, dass rasche Zinssenkungen nicht zu erwarten sind./tih/jha/