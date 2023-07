Aktien Europa Schluss: Moderate Stabilisierung nach 'Schock-Woche'

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Start in die zweite Jahreshälfte haben Europas Börsen am Montag an ihren jüngsten Stabilisierungsversuch angeknüpft. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,47 Prozent auf 4256,51 Punkte, womit er seine moderaten Freitagsgewinne ausbaute.

Der französische Cac 40 gewann am Montag 0,45 Prozent auf 7143,69 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,23 Prozent auf 7273,79 Zähler.

Die vergangene Woche hatte sich für Europas Börsen als schwächste seit dem März erwiesen. Die Angst vor steigenden Zinsen in den USA hatte die Kurse nach einem starken ersten Halbjahr unter Druck gesetzt. Börsianer sprachen von einer "Schock-Woche"./la/he