Aktien Europa Schluss: Kurse legen zu - Techwerte erholt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China scheint sich vorerst in Grenzen zu halten. Am Nachmittag stützten Gewinne am US-Aktienmarkt die Kurse. Technologiewerte erholten sich von ihrer jüngsten Schwäche.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den vorletzten Handelstag des Jahres mit einem Gewinn von 1,08 Prozent auf 3850,07 Punkte. Beim französischen Cac 40 stand ein Plus von 0,97 Prozent auf 6573,47 Punkte zu Buche. Der britische FTSE 100 stieg um 0,21 Prozent auf 7512,72 Zähler./ajx/he