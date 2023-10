Aktien Europa Schluss: Kriegssorgen drücken Indizes deutlich ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Neuerliche Sorgen vor einer Ausweitung des Kriegs zwischen Hamas und Israel haben die europäischen Börsen am Mittwoch stark belastet. Nach der verheerenden Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich Hunderten Toten und Verletzten scheinen die jüngsten Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Nahost-Konflikts verfrüht. Stattdessen verschärfte der Vorfall die Spannungen in der Region.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte um 1,12 Prozent auf 4105,86 Punkte ab. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,91 Prozent auf 6965,99 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 büßte 1,14 Prozent auf 7588,00 Punkte ein./la/he