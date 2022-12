Aktien Europa Schluss: Klares Plus dank erfreulicher US-Inflationszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Stoxx Europe 50":

PPARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine erfreuliche Inflationsentwicklung in den USA hat am Dienstag auch den Aktienkursen in Europa Schwung gegeben. Der EuroStoxx 50 baute nach den Daten sowie der freundlichen US-Handelseröffnung die Gewinne deutlich aus und erreichte mit 4035 Punkten zeitweise den höchsten Stand seit fast zehn Monaten.

Angesichts der dies- wie jenseits des Atlantiks etwas nachlassenden Euphorie rettete der Leitindex der Eurozone bei 3986,83 Punkten ein Plus von 1,66 Prozent ins Ziel. Der französische Cac 40 verabschiedete sich 1,42 Prozent fester bei 6744,98 Punkten, und der britische FTSE 100 schloss mit einem Plus von lediglich 0,76 Prozent bei 7502,89 Zählern./gl/jha/