Aktien Europa Schluss: Hohe Teuerung und Zinsen belasten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch Verluste hinnehmen müssen. Anfängliche Kursgewinne in Paris, Madrid und Mailand wurden im Verlauf des Tages wieder abgegeben, die Leitindizes drehten ins Minus. Die hartnäckig hohe Inflation in der Eurozone führte den Anlegern einmal mehr die mit steigenden Leitzinsen verbundenen Risiken für die Gewinne vieler Unternehmen vor Augen.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 , der im Tageshoch noch knapp ein Prozent zugelegt hatte, verlor am Ende 0,53 Prozent auf 4215,75 Punkte. In den letzten Handelsminuten verstärkte sich der Abwärtsdruck, als am US-Anleihemarkt die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erstmals seit November über die Marke von vier Prozent stieg.

Der französische Cac 40 gab um 0,46 Prozent auf 7234,25 Punkte nach. Positiv vom Abwärtstrend hob sich die Londoner Börse ab, der Leitindex FTSE 100 gewann 0,49 Prozent auf 7914,93 Zähler. Hier trieben die kräftigen Kursgewinne von Bergwerkskonzernen wie Rio Tinto , Anglo American und Glencore den Index nach oben. Sie profitierten von der Erwartung eines steigenden Rohstoffbedarfs der chinesischen Wirtschaft./bek/he