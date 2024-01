Aktien Europa Schluss: Gewinnmitnahmen lösen Talfahrt aus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Mittwoch auf Talfahrt gegangen. Im Verlauf weiteten sie ihre Verluste aus, wobei auch die fortgesetzte Schwäche der US-Börsen belastete. Dort wurden nach der starken Jahresendrally weitere Gewinne mitgenommen, was sich auch an den europäischen Handelsplätzen bemerkbar machte.

Der EuroStoxx 50 rutschte auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Zum Handelsende verlor der Leitindex der Eurozone 1,43 Prozent auf 4448,13 Punkte. Der französische Cac 40 rutschte um 1,58 Prozent auf 7411,86 Punkte ab. Der britische FTSE 100 büßte 0,51 Prozent auf 7682,33 Zähler ein.

Am Abend wird noch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht, wovon sich Anleger Hinweise auf die weitere geldpolitische Richtung erhoffen. Derzeit wird am Markt davon ausgegangen, dass für die Fed der Zinsgipfel erreicht ist und sie in diesem Jahr die Zinsen senken wird./ajx/he