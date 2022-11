Aktien Europa Schluss: Gewinne - Vor allem Öl- und Rohstoffwerte erholt

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europäische Aktien haben sich am Dienstag von den leichten Abgaben am Vortag erholt. Das Geschäft verlief insgesamt in ruhigen Bahnen. Die Anleger warteten auf das Protokoll der US-Notenbank Fed, das am Mittwochabend veröffentlicht wird und verfolgten unterdessen die Reden verschiedener Fed-Vertreter, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda.

Der EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 3929,90 Punkte aus dem Tag. Der französische Cac 40 schloss 0,35 Prozent höher bei 6657,53 Punkten. Angetrieben von der Stärke der Öl- und Rohstoffwerte stieg der britische FTSE 100 um 1,03 Prozent auf 7452,84 Punkte. Dass Saudi-Arabien einen Bericht im "Wall Street Journal" über angebliche Pläne zur Steigerung der Öl-Fördermengen dementierte, war der Hauptgrund für den in Europa überdurchschnittlichen Auftrieb des "Footsie"./ck/nas