Aktien Europa Schluss: EuroStoxx zieht an - US-Inflation moderater als erwartet

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag mit Rückenwind von der Wall Street seine jüngsten Gewinne deutlich ausgebaut. Die Anleger erfreute, dass die Teuerung in den USA im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich zugelegt hatte wie von Analysten im Schnitt erwartet.

Der Leitindex der Eurozone zog um 1,55 Prozent auf 4384,04 Punkte an. Für den französischen Cac 40 ging es um 1,52 Prozent auf 7433,62 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 hingegen schaffte nur ein Plus von 0,41 Prozent auf 7618,60 Punkte. In London belasteten die Verluste der Rohstoffaktien ./la/he