Aktien Europa Schluss: EuroStoxx stabilisiert sich weiter

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag ihre Stabilisierung vom Wochenbeginn fortgesetzt. Gute Vorgaben aus Asien stützten. Marktteilnehmer knüpften zudem Hoffnungen an die US-Inflationsdaten am Mittwoch. "Für die in den vergangenen Tagen wieder von der Angst vor steigenden Zinsen heimgesuchten Märkte dürfte eine weitgehende Bestätigung der Prognose für sehr viel Entspannung sorgen und den Druck vom Aktienmarkt nehmen", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,71 Prozent auf 4286,56 Punkte. Der französische Cac 40 zog mit plus 1,07 Prozent auf 7220,01 Punkte noch etwas stärker an.

Der britische FTSE 100 aber schaffte lediglich einen Anstieg um 0,12 Prozent auf 7282,52 Zähler. In London habe das etwas stärkere Pfund die Bewertungen einiger größerer Unternehmen leicht belastet, die in den US-Dollar-Raum exportierten, schrieb der Marktexperte Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Die anziehende Heimatwährung kann diese Ausfuhren verteuern./la/he