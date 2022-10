Aktien Europa Schluss: EuroStoxx beendet turbulente Woche leicht im Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag weiter zugelegt. Zwar rutschten sie infolge schwächelnder US-Börsen am Nachmittag von ihren Tageshochs ab, konnten sich dennoch überwiegend Wochengewinne einheimsen. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit plus 0,57 Prozent auf 3381,73 Punkte. Im Wochenverlauf schaffte es der Leitindex der Eurozone damit noch ins Plus mit 0,2 Prozent. In Paris gewann der Leitindex Cac 40 am Freitag 0,90 Prozent auf 5931,92 Punkte. Für den britischen FTSE 100 stand indes nur ein kleines Plus von 0,12 Prozent auf 6858,79 Punkte zu Buche. Die Woche beendete er damit knapp zwei Prozent schwächer.

"Nachdem der 'Footsie' am Donnerstag ein 20-Monatstief erreicht hatte, sah es so aus, als ob der britische Index die Verluste dieser Woche größtenteils wieder wettmachen könnte", resümierte Marktexperte Michael Hewson von CMC Markets UK. Diese Aussicht sei allerdings geschwunden nach der Bestätigung der jüngsten Kehrtwende der britischen Regierung. Die britische Premierministerin Liz Truss nahm nach dem Rauswurf ihres Finanzministers erst kürzlich angekündigte Steuersenkungen teilweise wieder zurück. Die Unternehmensteuer solle nun - wie von der Vorgängerregierung vorgesehen - doch erhöht werden, sagte Truss./ck/zb