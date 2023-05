Aktien Europa Schluss: EuroStoxx zu Wochenbeginn kaum bewegt - 'Footsie' legt zu

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag an seine maue Vorwoche angeknüpft und geringfügig nachgegeben. Der Leitindex der Eurozone litt etwas unter dem verhaltenen Handel an der Wall Street und gab um 0,03 Prozent auf 4316,41 Punkte nach. Etwas auf die Stimmung drückte ein Einbruch der Industriestimmung im US-Bundesstaat New York.

Für den französischen Cac 40 ging es um 0,05 Prozent auf 7418,21 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100 ("Footsie") stieg um 0,30 Prozent auf 7777,70 Zähler und profitierte damit von deutlichen Gewinnen bei den schwer gewichteten Rohstoffwerten ./la/jha/