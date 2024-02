Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 verharrt unter langjährigem Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mangels klarer Impulse haben sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss 0,06 Prozent niedriger mit mit 4760,28 Zählern. Er verharrte unter dem mehr als 20-jährigen Hoch, das er am Freitag erreicht hatte. Während die Börsen in London und Frankfurt moderat nachgaben, ging es für die Börsenbarometer in Paris, Zürich und Madrid nach oben. Alles in allem waren die Kursbewegungen überschaubar.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einer Pause nach den jüngsten Kursgewinnen. "Die derzeitige Kurskonsolidierung wird von vielen Marktteilnehmer willkommen geheißen", schrieb Lipkow. Dazu habe auch beigetragen, dass am Dienstag keine wichtigen volkswirtschaftlichen Daten auf der Agenda gestanden hätten. Auch von den großen Notenbanken gab es keine kursbeeinflussenden Aussagen.