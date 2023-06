Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 scheitert erneut an 4400 Punkten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkten haben ihre Konsolidierung am Dienstag fortgesetzt. Mit leichten Verlusten reagierten sie zunächst auf mäßige Vorgaben aus Asien und am Nachmittag auf Verluste auch an der Wall Street. Marktteilnehmer sprachen von einer laufenden Gegenbewegung nach den Kursgewinnen seit Anfang Juni.

Zum Handelsende verlor der EuroStoxx 50 0,44 Prozent auf 4343,14 Punkte. Wie schon im April und Mai konnte der Eurozonen-Leitindex die Hürde bei 4400 Zählern zuletzt nicht nachhaltig überwinden und fiel wieder zurück. In Paris fiel der Cac 40 um 0,27 Prozent auf 7294,17 Zähler.

Der Londoner FTSE 100 schloss 0,25 Prozent leichter bei 7569,31 Punkten./bek/zb