Aktien Europa Schluss: Etwas erholt - Inflationsdaten beruhigen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Inflationszahlen aus zwei Eurozonen-Staaten haben die europäischen Börsen am Donnerstag gestützt. Am Nachmittag trugen Kursgewinne an den US-Börsen zur Erholung bei.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann zum Handelsende 0,72 Prozent auf 4161,56 Punkte. Beim französischen Cac 40 stand ein Plus von 0,63 Prozent auf 7116,24 Zähler zu Buche. Der britische FTSE 100 legte um 0,11 Prozent auf 7601,85 Punkte zu.

Die Teuerungsdaten aus Deutschland und Spanien deuteten auf einen deutlichen Rückgang der Kerninflation auch in der Eurozone hin, hieß es von JPMorgan. Die Daten für die Euro-Region werden am Freitag erwartet./ajx/he