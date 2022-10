Aktien Europa Schluss: Erst US-Börsen geben Kursen Anschub

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Erst mit Kursgewinnen an der Wall Street haben sich Europas Börsen am Dienstagnachmittag weiter nach oben gewagt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg am Ende um 1,64 Prozent auf 3585,58 Punkte und setzte damit die vor knapp zwei Wochen begonnene Erholung fort. Um gut zehn Prozent hat sich der Index mittlerweile vom jüngsten Tief nach oben gearbeitet. Der französische Cac 40 stieg am Dienstag um 1,94 Prozent auf 6250,55 Punkte.

Bis zur Startglocke an der Wall Street war das Geschäft an den europäischen Aktienmärkten von Vorsicht geprägt. Als dann die Quartalsberichte großer US-Konzerne wie UPS , Coca-Cola und General Motors mit Kursgewinnen quittiert wurden, legten auch die europäischen Börsenindizes einen Gang zu. Gut kamen in New York auch die fallenden Zinsen am US-Anleihemarkt an.

Mit Blick auf die europäischen Märkte scherte der Londoner FTSE 100 aus der Reihe, der mit 7013,48 Zählern quasi auf der Stelle trat. Hier dürfte das starke Pfund belastet haben, das die Wettbewerbschancen britischer Unternehmen auf den Märkten schmälern könnte./bek/he