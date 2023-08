Aktien Europa Schluss: Erholung - Börsen trotzen Deflationssorgen in China

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch ein Stück weit erholt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,66 Prozent auf 4317,33 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,72 Prozent auf 7322,04 Zähler an und der britische FTSE 100 gewann 0,80 Prozent auf 7587,30 Punkte.

Nach dem schwachen Wochenstart hätten sich die Marktteilnehmer ein wenig aus der Deckung herausgewagt, schrieb Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG. Marktexperte Andreas Lipkow verwies auf das relativ geringe Handelsvolumen, das schnelle Richtungswechsel an den Börsen fördere.

Neuen Zahlen aus China zur Preisentwicklung hatten zwar einmal mehr enttäuscht und sogar Deflationssorgen geschürt. Doch die Negativnachrichten haben ihre positive Kehrseite. "Die Notenbanken in Washington und Frankfurt müssen sich nun durchaus fragen, ob sie in dieser Situation die Zinsen noch weiter erhöhen können, wenn die Deflation aus Asien quasi importiert wird", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Die Preisentwicklung in China könnte damit ein weiteres Puzzleteil für die Vollendung der Zinserhöhungszyklen von Federal Reserve und Europäischer Zentralbank sein."/la/he