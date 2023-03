Aktien Europa Schluss: Erholt - Credit-Suisse-Hilfen und Hoffnung auf Zinspause

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Donnerstag eine beeindruckende Erholung vom Kursrutsch am Vortag gezeigt. Dazu trugen Nachrichten zur Stabilisierung der angeschlagenen Großbank Credit Suisse bei. Auch die erwartungsgemäße Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte die Anleger nicht schrecken.

Der EuroStoxx 50 überwand nach einem freundlichen Start eine Schwächephase und baute am Nachmittag seine Gewinne aus. Im Einklang mit den klar ins Plus gedrehten US-Börsen schloss der Leitindex der Eurozone 2,03 Prozent höher bei 4116,98 Punkten, was aber nicht ausreichte, um den Vortagsverlust auszugleichen. Der Pariser Cac 40 gewann letztlich ebenfalls 2,03 Prozent auf 7025,72 Punkte, während der britische FTSE 100 lediglich ein Plus von 0,89 Prozent auf 7410,03 Punkte schaffte.

Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba verwies darauf, dass die EZB sich in ihrem begleitenden Statement nicht auf weitere Zinserhöhungen festgelegt habe. "Alles in allem hat es den Anschein, dass die Währungshüter sich eher in Zurückhaltung üben könnten und das Zinstempo reduzieren." Laut Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets rechnen die Anleger trotz der weiterhin hohen Inflation in Zukunft sogar mit einer Zinspause./gl/jha/