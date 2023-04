Aktien Europa Schluss: Enttäuschende Quartalsberichte belasten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Enttäuschende Geschäftszahlen europäischer Konzerne sorgten für Zurückhaltung. Zudem sind mit dem Quartalsbericht der um ihr Überleben kämpfenden First Republic Bank in den USA die Risiken in der Bankenbranche ins Bewusstsein der Anleger zurückgekehrt. Gute Zahlen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet hätten noch stärkere Verluste verhindert, hieß es am Markt.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,69 Prozent auf 4347,71 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,86 Prozent auf 7466,66 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 gab um 0,49 Prozent auf 7852,64 Zähler nach./ck/he