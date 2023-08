Aktien Europa Schluss: China-Nachrichten beflügeln - Kein Handel in London

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Positive Nachrichten aus China haben am Montag den Aktienmärkten weltweit Schwung gegeben. An den europäischen Handelsplätzen bauten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne ab Mittag aus - am Nachmittag kam zudem Rückenwind von den ebenfalls steigenden Notierungen an den richtungweisenden New Yorker Börsen.

Zum Schluss verzeichnete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 1,29 Prozent auf 4291,07 Punkte. Der französische Cac 40 verabschiedete sich 1,32 Prozent höher bei 7324,71 Punkten. An der Londoner Börse fand wegen "Summer Bank Holiday" kein Aktienhandel statt./gl/he