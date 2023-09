Aktien Europa Schluss: Börsen stabilisieren sich weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag ihre Ende der vergangenen Woche begonnene Stabilisierung fortgesetzt. Vor den im Wochenverlauf anstehenden US-Inflationsdaten und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wollten die Anleger jedoch nicht allzu weit ins Risiko gehen. Die frühen deutlicheren Gewinne schmolzen daher bis Handelsschluss etwas ab.

Mit einem Plus von 0,40 Prozent auf 4254,33 Punkte ging der EuroStoxx 50 aus dem Tag. Bereits am Freitag hatte der Leitindex der Euroregion im Einklang mit den stabilisierten US-Börsen leicht zugelegt und damit eine schwache Woche halbwegs versöhnlich beendet. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der am Montag um weitere 0,52 Prozent auf 7278,27 Punkte stieg. Der britische FTSE 100 rückte um 0,25 Prozent auf 7496,87 Zähler vor./ck/nas