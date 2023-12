Aktien Europa Schluss: Aufwärts dank Aussicht auf Ende der Zinserhöhungen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen ist es am Dienstag weiter aufwärts gegangen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 erreichte den höchsten Stand seit Anfang August. Zum Schluss stand für den Index ein Plus von 0,86 Prozent auf 4452,77 Punkte zu Buche. Auch die großen Länderbörsen präsentierten sich stark: Der französische Cac 40 zog um 0,74 Prozent auf 7386,99 Zähler an. Der spanische Ibex-35-Index <ES0SI0000005 > erreichte ein Hoch seit Mai 2018, der deutsche Dax sogar ein Rekordhoch.

Rückenwind gab es von der Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in der Eurozone. EZB-Direktorin Isabel Schnabel bezeichnete weitere Zinsanhebungen angesichts des jüngsten Inflationsrückgangs als eher unwahrscheinlich. Schnabel gilt als Befürworterin einer straffen Geldpolitik, weshalb ihre Äußerungen erst recht als Hinweis auf stabile Leitzinsen aufgefasst wurden.

Gegen den allgemeinen Aufwärtstrend gab der britische FTSE 100 um 0,31 Prozent auf 7489,84 Punkte nach. Hier belasteten die Aktien der großen Minenkonzerne, die angesichts fallender Preise für Industriemetalle wie Kupfer und Nickel unter Druck gerieten./bek/jha/