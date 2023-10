Aktien Europa Schluss: Anleger lassen sich auf Erholungsversuch ein

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben sich am Montag nach den jüngsten Kursverlusten wieder vorsichtig an europäische Aktien herangewagt. Der EuroStoxx 50 , der in der Spitze 4050 Punkte erreichte, ging letztlich 0,35 Prozent höher bei 4028,32 Punkten über die Ziellinie. Er baute damit wieder etwas Puffer zur 4000-Punkte-Marke auf, um deren Erhalt er zuletzt erstmals seit März wieder ringen musste.

Auf Länderebene gewann der französische Cac 40 0,44 Prozent auf 6825,07 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,50 Prozent auf 7327,39 Zähler.

Die Anleger begrüßten es offenbar, dass der militärische Vorstoß Israels im Gazastreifen begrenzter als erwartet ausfalle, kommentierte Pierre Veyret, technischer Analyst beim Broker Activtrades. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage könne die Stimmung aber schnell wieder kippen, zumal eine ereignisreiche Woche mit wichtigen Konjunkturdaten sowie dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bevorstehe./tih