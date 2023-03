Aktien Europa Schluss: Anleger vor US-Zinsentscheidung vorsichtig optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der US-Zinsentscheidung sind die Anleger an den Börsen Europas am Mittwoch vorsichtig optimistisch geblieben. Nach einem verhaltenen Handelsstart legten die wichtigsten Indizes moderat zu. Am Markt wird inzwischen großteils erwartet, dass die US-Notenbank Fed nur eine kleine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte vornimmt. Spannender dürfte daher wohl sein, was in Bezug auf künftige weitere Zinsschritte signalisieren wird. Die Fed müsse "den Spagat zwischen dem Kampf gegen die Inflation auf der einen und einer plötzlichen Bankenkrise auf der anderen Seite schaffen", erklärte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, ging mit einem Plus von 0,34 Prozent auf 4195,70 Punkte aus dem Tag. Auf Länderebene stieg der französische Cac 40 um 0,26 Prozent auf 7131,12 Punkte und der britische FTSE 100 ("Footsie") legte um 0,41 Prozent auf 7566,84 Zähler zu. Dass die Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich im Februar stiegen statt wie erwartet zurückgingen, belastete nur vorübergehend die Stimmung./ck/jha/