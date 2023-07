Aktien Europa: Märkte konsolidieren nach Vortagesgewinnen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag wenig verändert gezeigt. Nach den deutlichen Vortagesgewinnen trat der EuroStoxx 50 am Mittag mit 4446,33 Punkten auf der Stelle. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,21 Prozent auf 7449,27 Punkte nach unten, während der britische FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 7705,17 Punkte stieg.

Nach der Euphorie über ein nahendes Ende der Leitzinserhöhungen kehrte vor dem Wochenende eine gewisse Ernüchterung an den Märkten ein. "Die Notenbanken nähern sich ihrem Zinsgipfel, aber er ist wohl noch nicht erreicht - das dürfte auch die Bank of England nächsten Donnerstag mit ihrer nächsten Erhöhung klar machen", betonte Anlagestratege Robert Greil von Merck Finck. "Vorerst dürften die Marktteilnehmer eher vorsichtig im dünnen Sommerhandel agieren", prognostizierte Marktexperte Andreas Lipkow.

Ein erneuter Schwung an Quartalszahlen bestimmte Einzelwerte und Sektoren. Im Bankenbereich ragten BBVA mit 2,6 Prozent Gewinn hervor. Die spanische Bank will ihre Aktionäre vermehrt an den angesichts gestiegener Zinsen sprudelnden Gewinnen teilhaben lassen und kündigte weitere Aktienrückkäufe im Wert von einer Milliarde Euro an.

Licht und Schatten gab es dagegen bei den Luxusgüterherstellern. Einerseits gewannen Hermes 2,4 Prozent. Eine starke Nachfrage vor allem in China hatte dem französischen Luxuskonzern weiter steigende Umsätze beschert. Kering sanken dagegen um 1,8 Prozent. Insgesamt habe der Luxuskonzern zwar erwartungsgemäß abgeschnitten, aber die Marke Gucci habe enttäuscht, schrieb Analystin Natasha Brilliant von Credit Suisse zu den jüngsten Zahlen.

L'Oreal profitierten dagegen von den Ergebnissen am Vorabend und zogen um 1,1 Prozent an. Eine starke Nachfrage nach Make-up und Hautpflege-Produkten hatte den französischen Kosmetikkonzern im zweiten Quartal weiter angetrieben. Mit Sanofi enttäuschte dagegen ein anderer französischer Standardwert. Die Aktie fiel um 2,8 Prozent. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einer enttäuschenden Umsatzentwicklung im zweiten Quartal.

Technologiewerte schwächelten nach den Gewinnen am Vortag. Aktien des französischen IT-Dienstleisters Atos SE brachen um über 20 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen negativen Free Cash Flow für das erste Halbjahr verzeichnet hatte. Die Aktien von AMS Osram setzten dagegen nach der Ankündigung eines Restrukturierungsprogramms zum Höhenflug an und stiegen um über 15 Prozent. Auch die vorgelegten Halbjahreszahlen stimmen die Anleger zuversichtlich./mf/zb